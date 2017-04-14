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Публикации за 14.04.17

Прокуратура завела уголовное дело после массового мора рыбы в Вохонке

Прокуратура завела уголовное дело после массового мора рыбы в Вохонке

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области провели проверку информации Росрыболовства по поводу массового мора рыбы на одном из участков реки Вохонки в Павловском Посаде. В результате было открыто уголовное производство, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как показала проверка, в августе минувшего года в реку были сброшены загрязняющие вещества, что стало причиной гибели 2 500 рыб разных видов. По оценкам специалистов, доля погибших особей составила около 80% от общего числа обитателей этого участка реки. Кроме того, причиненные водным ресурсам ущерб составляет более 2,3 млн рублей.

Материалы проведенной проверки впоследствии были направлены в межмуниципальный отдел МВД «Павлово-Посадский», сотрудники которого открыли уголовное дело по факту загрязнения, засорения или истощения поверхностных и подземных вод с причинением существенного вреда животному или растительному миру, сельскому и лесному хозяйству, рыбным запасам.

Прокуратура Московской области взяла ход расследования под особый контроль.

Москва, Алексей Васильев

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