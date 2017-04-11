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Публикации за 11.04.17

В Электростали завод по производству топлива для АЭС загрязняет реку Вохонку

В Электростали завод по производству топлива для АЭС загрязняет реку Вохонку

В Электростали ПАО «Машиностроительный завод», который занимается производством топлива для АЭС, оштрафован за сброс в реку Вохонку сточных вод. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Как показал лабораторный анализ, в сточных водах наблюдается превышение предельно допустимой концентрации соединений меди и цинка. Основываясь на этих данных предприятие было оштрафовано на 85 тысяч рублей.

Напомним, это уже не первый случай со сбросом в Вохонку грязных стоков. Ранее инспекторы экологического надзора вынесли штраф в размере 150 тысяч рублей в отношении ООО «НВВП Цессор» из Павловского Посада. Проверка была проведена по заявлению жителей, которые связали с загрязнением реки массовый мор рыбы в августе 2016 года.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.04.17

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