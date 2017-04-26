В Турции раскопали гроб с генералом российской царской армии

В турецкой провинции Ардаган при проведении строительных работ найден гроб, в котором предположительно покоится генерал российской царской армии, пишет газета Hurriyet Daily News.
Согласно предварительной оценке археологов, захоронение было произведено по христианским традициям, а в гробу может находиться тело генерала русской армии, который жил около 140 лет назад, когда после Русско-турецкой войны в этом регионе, перешедшем к России, начали селиться русские.
Как предполагается, находка будет передана в музей после экспертизы прокуратуры.
Ардаган, Турция, Служба информации РИА «Новый День»
Ардаган, Турция. Другие новости 26.04.17
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