В Турции раскопали гроб с генералом российской царской армии

Публикации за 26.04.17

В турецкой провинции Ардаган при проведении строительных работ найден гроб, в котором предположительно покоится генерал российской царской армии, пишет газета Hurriyet Daily News.

Согласно предварительной оценке археологов, захоронение было произведено по христианским традициям, а в гробу может находиться тело генерала русской армии, который жил около 140 лет назад, когда после Русско-турецкой войны в этом регионе, перешедшем к России, начали селиться русские.

Как предполагается, находка будет передана в музей после экспертизы прокуратуры.

Ардаган, Турция, Служба информации РИА «Новый День»

Ардаган, Турция. Другие новости 26.04.17

Путин прокомментировал закон о собянинском сносе пятиэтажек в Москве: может не подписать. / В Подмосковье из дома пенсионерки украли пять шуб. / Слепой мальчик из Подольска получил более 200 тысяч рублей от анонимного благотворителя. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»