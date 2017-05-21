В Турции установлена личность офицера русской армии в найденном захоронении

Публикации за 21.05.17

Турецкие эксперты при помощи российских специалистов установили личность русского офицера царской армии, гроб с телом которого в конце апреля был найден в провинции Ардаган. Как выяснилось, останки принадлежат подполковнику Карлу Карловичу Ржепецкому. Как пишет газета Hurriyet Daily News, предположительно он скончался в 1894 году после болезни,

Сообщается, что подполковник Ржепецкий служил в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпуса.

Первоначально предполагалось, что останки могут принадлежать генералу россйской царской армии Василию Гейману. Также выдвигались предположения, что офицер был убит в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Издание уточняет, что останки подполковника Ржепецкого переданы в музей Карса.

Ардаган, Турция, Служба информации РИА «Новый День»

Ардаган, Турция. Другие новости 21.05.17

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