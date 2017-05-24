Детского омбудсмена обвинили в «соглашательской проювенальной позиции» / В Москве прошел пикет против Кузнецовой и финских антисемейных технологий

Публикации за 24.05.17

Активисты общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» организовали пикет около здания Общественной палаты РФ против уполномоченной по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, возвращающейся из Финляндии.

«Россия не нуждается в «Уполномоченной по внедрению финских ювенальных технологий», – заявили участники пикета на Миусской площади в Москве, говорится в сообщении на сайте организации.

Активисты родительского сопротивления выразили возмущение, что Кузнецова «совершила поездку для «обмена опытом» с представителями ювенальной юстиции из Финляндии – вместо того чтобы защитить права российских матерей, против которых на территории «северного соседа» слишком часто применяются антисемейные методы.

Финляндия – один из лидеров по внедрению ювенальной юстиции в Европе, от их действий неоднократно страдали граждане России.

Ранее действия Кузнецовой привели к скандалу и выходу из Совета при детском омбудсмене представителей целого ряда крупных родительских общественных объединений России, выступающих против внедрения ювенальных технологий западного образца. Председатель РВС Мария Мамиконян в открытом письме заявила, что Кузнецова на своем посту «обманула ожидания общества».

Москва, Ольга Ветрова

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