Ювенальное «гестапо» в действии: родившегося в Крыму русского ребенка Германия хочет отдать Украине

Резонансная история русско-немецкой семьи де Майер, у которой ювенальное «гестапо» в Германии отняло в 2014 году двух малолетних детей – Джейми и Эбби якобы из-за их избиения родителями, получила новое продолжение. Суд снял обвинение с обоих супругов, но органы опеки не спешат вернуть сына и дочь в семью. Российские омбудсмены – молчат.

Как считает президент Европейского информационного центра прав человека (ЕИЦПЧ) в Вене Гарри Мурей, необходимо срочное вмешательство российских властей, иначе угнетение русскоязычного населения в Германии приобретет еще больший размах.

«21 февраля 2017 года было судебное заседание по супругу (Даниэль де Майер). Там заслушивались свидетели, полиция, врачи. В конце концов, ему был вынесен оправдательный приговор второго класса. Это означает, что в принципе вина есть, но ее не могут доказать, то есть «ты это сделал, но доказать мы это не можем, никто этого не видел и мы тебя оправдываем», – сказал Мурей в интервью РИА «Новый День».

Правозащитник подчеркнул, что такой приговор фактически нарушает презумпцию невиновности – один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства во всем цивилизованном мире.

Мурей обратил внимание, что несмотря на то, что заседание длилось 4 часа, протокол заседания умещается в две страницы, и в нем очень мало конкретики.

«Суду неясно, на ком лежит ответственность за это тяжелое правонарушение. Нельзя исключить, что вина за жестокое обращение с ребенком лежит исключительно на матери»,– говорится в протоколе заседания.

«Здесь написано, ответственность за эти тяжелые злодеяния невозможно разъяснить, и суд не может исключать, что мать является ответственной за надругательство над ребенком. Весь приговор «я не знаю», «мы не понимаем»… А за что тогда вы его судите?», – возмутился правозащитник.

Суд над матерью детей Анжелиной де Майер состоялся 30 мая и длился не больше получаса, сообщил Мурей. По его словам, в результате судебный процесс в отношении нее так же был прекращен.

«Статья (по которой судили Анжелину де Майер) предусматривает право прокуратуры при согласии суда отказаться от уголовного преследования в случае малозначительности деяния. Малозначительным деянием является, к примеру, кража, ущерб от которой не превышает 100 евро. А что, избиение ребенка, в котором они ее обвиняют – это малозначительное деяние?» – негодует Мурей.

По его мнению, судебный процесс над семьей де Майер очень похож на фарс – сначала их обвинили в том, что они «моральные уроды, которые избили одного ребенка», и на три года забрали у них двоих детей, а потом судебный процесс закрывается в связи с тем, что деяние «малозначительно».

При этом правозащитник отметил, хотя приговоры казалось бы вынесены в пользу супругов де Майер, формулировки всех документов фактически указывают на их виновность. В этой ситуации возвращение детей в семью остается под очень большим вопросом.

Мурей обратил внимание, что в Германии отсутствует механизм «автоматического» возврата детей в том случае, если родителей оправдывают, поэтому для того родителям необходимо обратиться в гражданский суд.

«Мы уже подали иск на возвращение детей. Мы приложили документы к гражданскому производству. Но это не решение проблемы. Они скажут: «ну и что, что их оправдали, кто-то же детей бил…» – уверен правозащитник.

В этой связи он отметил, что судебный процесс в таком случае может затянуться на годы.

«Пираты на Сомали похищают людей. Правительство Германии поступило так же – оно похитило двух российских граждан. Просто похитили. Мы не знаем, где эти дети, кому их отдали. Приемные родители привозят их к месту встречи с отцом (мать находится в России с третьим ребенком), там им запрещают говорить по-русски», – сообщил Мурей.

«Самое страшное, что дети растут – скоро они пойдут в школу, а обучение будет проходить по принципу, что главные враги – русские», – заявил правозащитник и добавил, что после такой «промывки мозгов», если де Майерам удастся вернуть детей, «это будут уже не их дети».

Мурей выразил уверенность, что в самой Германии на справедливое решение проблемы в рассчитывать не приходится.

«У вас по телевизору показывают Германию в хорошем свете. Но у нас здесь прав человека нет, по крайне мере, у русскоязычного населения – грубое средневековье. Русскоязычные – 4,5 млн человек – живут в страхе. Мы живем «по понятиям», но у вас (в России) хоть общественность есть, которая может встать на дыбы и сказать, что так нельзя. Худо-бедно, но гражданское общество в России есть. У нас никакого общества нет. У нас диктаторское государство и дикая ситуация», – заявил он.

Правозащитник также отметил, что в крупных немецких газетах опубликовать информацию о нарушении прав человека невозможно. «Цензура в Германии 100% – никаких негативных вещей про страну писать нельзя. То есть можно попробовать, но для редактора это будет означать отставку», – сказал Мурей.

Впрочем, по его словам, российская сторона, видимо, чтобы не портить отношения с Германией, тоже не особо спешит на помощь своим согражданам.

«Мы обращались к Москальковой (Татьяна Москалькова – уполномоченный по правам человека в РФ), Москалькова чхать хотела. Мы обратились к Кузнецовой (Анна Кузнецова – уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка) – Кузнецова даже не ответила. Даже попасть к ней на встречу было просто нереально», – констатировал правозащитник.

По его словам, посильную поддержку оказывает только генеральное консульство РФ в Германии, но у дипломатов недостаточно полномочий, чтобы кардинально повлиять на ситуацию.

«Вернуть детей без помощи Российской федерации не получится», – уверен Мурей.

Ситуацию осложняет также то, в органы опеки в Германии собираются отнять и третьего ребенка четы де Майер – Никиту, который родился в Крыму после начала судебной тяжбы и имеет российское гражданство.

«Ребенок родился в Крыму. Немцы заявили – никаких проблем, мы заберем даже гражданина республики Крым. И, возможно, потом передадим его Украине», – сказал он.

В этой ситуации правозащитник предложил России учиться в отстаивании интересов и прав своих сограждан у других стран, например, у Индии.

«В Норвегии забрали детей у индийских программистов, потому что их якобы плохо воспитывали. Они (родители) вернулись в Дели, упали на колени перед президентом. Президент Индии собрал заседание кабинета министров, тот направил ультиматум Норвегии. Норвегия на ультиматум не отреагировала. Индия отключила «Норд Телеком», закрыла представительство Норвегии в Индии и через 48 часов дети были в Дели. Больше норвежские власти к индийским детям не приближаются», – рассказал правозащитник.

«Закройте немецкие фирмы на день-два, опечатайте посольство – мы их всех вернем. Завтра же будут здесь!» – уверен Мурей.

Напомним, ювенальные службы Германии под надуманным предлогом отобрали у Даниэля и Ангелины де Майер двоих детей – Джейми и Эбби. Родители привезли Эбби в больницу, чтобы выявить причину появления микротрещинок в кости. Как показала экспертиза, хрупкость была вызвана недостатком витамина D – однако, не разобравшись в ситуации, ювенальная служба забрала детей прямо из больницы.

Мурей уже неоднократно привлекал внимание общественности к «неприязни, а местами и откровенной ненависти» со стороны государственных органов и чиновников ФРГ по отношению к русскоязычному населению Германии.

«Конечно, уровень русофобии в Германии всегда был один из самых высоких в Европе, но сегодня он просто зашкаливает и выходит за рамки разумного. Действия по отношению к русскоязычному меньшинству в стране, как мне кажется, все больше начинает напоминать политику апартеида против темнокожих граждан страны, проводившейся властями ЮАР в середине прошлого века», – заявил он.

По его словам, история де Майер – это только один из многих случаев беспредела немецких ювенальщиков по отношению к русскоязычному населению Германии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.06.17

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