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Общество

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Публикации за 23.12.16

Путин против «перекошенных стандартов» ювенальной юстиции

Путин против «перекошенных стандартов» ювенальной юстиции

Президент РФ Владимир Путин выступил против «перекошенных стандартов» ювенальной юстиции. По его словам, «бесцеремонное вмешательство» в семью недопустимо.

Однако, добавил Путин на ежегодной пресс-конференции, «детей лучше не шлепать» и «не ссылаться на какие-то традиции». «Существует много других способов воспитания», – подчеркнул президент. Журналистка, задавшая вопрос, просит Путина провести встречу с родителями, которые стали жертвами ювенальной юстиции. Президент пообещал разобраться с этим вопросом.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 23.12.16

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