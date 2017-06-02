В Подмосковье начинается бунт дачников

В Подмосковье дачники начинают бунтовать: в одном из садоводческих товариществ произошел скандал с возможной махинацией, в том числе с землей, почти на 20 млн рублей. Управляющая компания все отрицает и подчеркивает, что средства были направлены на строительство дорог, хотя на улицах появились лишь горы строительного мусора, передает «Рен-ТВ».

Владельцы садовых участков говорят, что как только нынешний председатель товарищества пришла к власти, земельные участки стоимостью по 5 млн рублей начали расходиться по рукам, а сам поселок постепенно погрузился в полную разруху. К примеру, парадный въезд на территорию поселка с весны и до осени тонет в стоках, дом одного из собственников оказался посреди импровизированного полуострова.

Местные чиновники лишь разводят руками: ситуация, дескать, очень запутанная. В администрации пообещали дать письменный ответ на жалобы граждан, а также посоветовали провести в поселке внеочередные выборы.

Дачники со своей стороны решили направить заявление в прокуратуру.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.06.17

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