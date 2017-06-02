В Подмосковье пытаются запретить вейпы для школьников

В Московской области могут запретить использовать вейпы на территории школ – для этого в уставы образовательных учреждений планируется внести соответствующий пункт. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По ее словам, с прошлого года в Госдуме лежит законопроект о запрете и ограничении вейпинга в общественных местах, в том числе, в образовательных учреждениях. Она подчеркнула, что вейпинг можно сейчас запретить через устав школы, чего сейчас и активно планирует добиваться, передает РИАМО.

Мишонова отметила, что на данный момент письмо с такой инициативой направлено в министерство образования Московской области. В дальнейшем планируется также добиваться запрета на продажу оборудования для вейпа несовершеннолетним.

«Сейчас административно вейпинг не запрещен. Соответственно, все эти устройства могут детьми приноситься в школы. Более того, он не запрещен среди несовершеннолетних, что, я считаю, страшно недопустимо», – заявила Мишонова.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.06.17

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