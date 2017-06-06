Кремль не оставляет Трампу шансов на примирение Антироссийские санкции отменят не раньше, чем через 10 лет – считает политолог Николай Злобин

Позитивные изменения в российско-американских отношениях вряд ли возможны в обозримом будущем, и вина в этом в большей степени лежит именно на Кремле. По мнению известного политолога Николая Злобина, Москва отказывается вести конструктивный диалог с Вашингтоном, и учитывая эти обстоятельства, у президента США Дональда Трампа нет причин бороться с Конгрессом «за» улучшение отношений с Россией.

При этом политолог подчеркнул, что обе стороны уже адаптировались к санкциям, и их отмены в ближайшие десятилетие ждать не стоит.

По мнению Злобина, ближайшие полтора года для Трампа чрезвычайно важны для его «политического выживания», и это в значительной степени зависит от его действий на внутриполитической арене в США.

«В 2018 году, как известно, будут очень острые выборы в Конгресс. Если Трампу не удастся сохранить за республиканцами палату представителей, у него будут очень большие проблемы с точки зрения реализации его политической программы», – сказал эксперт, выступая накануне на пресс-конференции в Москве.

Он пояснил, что сейчас перед новым президентом США стоит три главных задачи: отменить реформу медицинского страхования, предложенную его предшественником – Бараком Обамой – «Обамакер», добиться принятия собственной реформы налогообложения и его «революционного» бюджета, который предполагает огромное сокращение расходов на социальные программы и международную помощь. «Вот эти три битвы ему предстоят в ближайшие месяцы», – отметил Злобин.

В этой связи он обратил внимание, что оппонентами Трампа в этих битвах является американская политическая элита и нынешний Конгресс.

«Если ему не удастся это решить (три главные задачи) и он проиграет выборы (в Конгресс) 2018 года, то будем считать, что Трамп как политик не был успешен, по крайне мере, на своем первом политическом сроке», – добавил он.

При этом Злобин подчеркнул, что учитывая непростую внутриполитическую обстановку в США, если Трамп действительно попытается наладить отношения с Москвой, он получит еще один фронт в борьбе со своей политической элитой.

«Более антироссийского Конгресса в Америке я еще не видел. Есть ли для него (Трампа) смысл начинать войну против своей элиты, своего Конгресса? У него итак война с ними по всем фронтам», – сомневается эксперт.

Эксперт также обратил внимание, что «как бы ему (Трампу) не хотелось улучшить отношения с Россией, неочевидно, какие выгоды это ему принесет».

«Россия не дает оснований думать, что какие-то вещи будут проще решаться. Что Россия может предложить Соединенным штатам? Мы санкции не обсуждаем: вы их приняли, вы их и снимайте, мы Крым не обсуждаем, мы Восточную Украину не обсуждаем – мы не участники этого процесса. Мы энергетические проблемы не обсуждаем – мы вообще ничего не обсуждаем!.. А что тогда Трампу обсуждать? Что человек может сделать: Кремль не хочет ничего обсуждать!», – заявил Злобин.

По его оценке, Трампу нужен хоть «какой-то материал, для того чтобы начать разговор об улучшении отношений с Россией». «Вот они (Трамп и Путин) встретятся в Германии… что они будут обсуждать, кроме приятных друг другу слов и фотографий?» – отметил он.

Злобин также напомнил о том, что между Россией и США практически отсутствуют экономические связи, которые бы сглаживали отношения между странами.

«Обратите внимание, как легко решаются противоречия между Америкой и Китаем. Америка практически перестала говорить про права человека в Китае, Китай перестал наезжать на Америку за ее империалистическую политику. Экономические связи между Китаем и Россией в меньшей степени управляемы политиками. Они зарабатывают. Там делают такие деньги, что у российских бизнесменов только слюнки текут», – сказал Злобин.

«А там где нет капитала, нет финансовой подушки – там идут политически бессмысленные дебаты, как в российско-американских отношениях. Все отдано на откуп политиков. А политики занимаются пикировкой, риторикой, которая ни к чему не приводит», – продолжил он.

Наряду с этим политолог выразил уверенность в том, что экономические отношения России и США в ближайшее десятилетие вряд ли изменятся, и надеяться на снятие санкций не нужно.

«Надо признать очевидный акт – санкции в отношении России стали политикой. Они сохранятся в нашем обозримом будущем – американский и российский бизнес перестроился на новые реальности. Перестраиваться обратно – дорого, рискованно… и зачем? Никакого перелома не будет, может быть, пройдут десятилетия, прежде чем все это изменится», – уверен он.

При этом, как считает Злобин, угроза общая мирового терроризма так же не сможет объединить и примирить Москву и Вашингтон.

«Международный терроризм связан с историческим реваншем ислама, который задвинул не только Запад, но и Россия. Им (исламистам) хочется вернуться на мировую арену, вот это и происходит в таких экстремистских формах. Это вопрос не оружия и денег, это вопрос идеологии. Что мы можем предложить для решения этой проблемы? Я скептически смотрю на общее решение. Каждый будет решать это для себя», – подчеркнул Злобин.

Москва, Мария Вяткина

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