Около Госдумы задержаны четверо противников собянинской реновации «Яблочники» Митрохин и Антонов-Овсиенко уже отпущены

Около здания Госдумы на стихийной акции против закона о реновации задержаны четверо участников несанкционированного властями митинга. Кроме лидера московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который держал плакат «Собянинская «реновация» – варварство XXI века», полиция отправила в автозак «яблочника» Антона Антонова-Овсеенко, а также Анастасию Медникову и Викторию Беликову.

По данным «ОВД-инфо», женщин поместили в один автозак. Куда их отправили, не сообщается.

Как отмечает в своем твиттере Varvara Gryaznova‏ @supervarka, «полицейские говорили задержанным, что те «марионетки Навального».

По данным пресс-службы «Яблока», Митрохин и Антонов-Овсеенко были отпущены спустя час после задержания. Сам политик уверен – его освобождению способствовал «массовый протест».

Напомним, программа реновации предполагает снос пятиэтажек и массовое переселение москвичей. Жители столицы утром пришли к зданию Госдумы с требованием не принимать соответствующий закон, который сегодня будет рассмотрен нижней палатой российского парламента во втором чтении. По данным «Яблока», в протестной акции принимают участие порядка 300 человек.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.06.17

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