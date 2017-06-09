Митрохин повторно задержан около Госдумы

Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин и его соратник Антон Антонов-Овсеенко повторно задержаны у здания Госдумы, где сегодня проходит стихийная акция против законопроекта о реновации. Об этом политик сообщил в своем твиттере.

«Нас с Антоновым-Овсеенко задержали во второй раз», – информировал он.

Причиной задержания послужил плакат с надписью: «Реноваторы, вон из Москвы».

Как пояснила пресс-служба «Яблока», Митрохин взял плакат у женщины, которую хотели задержать за одиночный пикет. В итоге ее отпустили, а Митрохина «повязали».

«После того, как я взял плакат, – рассказал Антонов-Овсеенко, – задержали и меня. Полиция сослалась на мораторий на проведение публичных акций во время подготовки к Кубку конфедераций по футболу.

В настоящий момент задержанные находятся в ОВД «Тверское».

«Нас привезли в ОВД Тверское. Шьют нарушение моратория Путина», – отметил Митрохин.

Напомним, программа реновации предполагает снос пятиэтажек и массовое переселение москвичей. Жители столицы утром пришли к зданию Госдумы с требованием не принимать соответствующий закон, который сегодня будет рассмотрен нижней палатой российского парламента во втором чтении. По данным «Яблока», в протестной акции приняли участие порядка 300 человек.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.06.17

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