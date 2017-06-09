Противники реновации блокировали Госдуму: несколько москвичей задержаны

Около здания Госдумы проходит акция против программы так называемой реновации в Москве, которая предполагает снос пятиэтажек и массовое переселение москвичей. Протестующие требуют не принимать соответствующий закон, который сегодня будет рассмотрен нижней палатой российского парламента во втором чтении.

«Это наш город!», «Полиция с народом», – скандируют протестующие. При этом полицейские напоминают, что «мероприятие несанкционированно» и просят разойтись.

В ходе акции задержан лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. «Протест против реновации наблюдаем теперь из автозака, – комментирует политик и размещает соответствующую фотографию. – ОМОН окружил протестующих плотным кольцом. Сейчас будут винтить».

Пользователь твиттера Ольга Кузнецова отмечает, что в настоящий момент ОМОН оттесняет участников акции от входа.

О задержаниях сообщают и другие пользователи твиттера. «Незаконные задержания противников реновации у Госдумы. Везут в ОВД Тверской», – пишет Varvara Gryaznova‏ @supervarka.

Между тем протестующие не расходятся. Как видно из прямой трансляции, активисты поют песни, в том числе «Моя Москва», «Вихри враждебные». В их планах – обратиться лично к депутатам Госдумы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.06.17

Минздрав хочет ограничить использование антибиотиков. / В Пушкине арестован педофил за изнасилование двух мальчиков. / Месть Собянина: организатор митинга против реновации Москвы изгнан из Общественной палаты РФ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»