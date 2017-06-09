Протест не помог: Госдума одобрила реновацию Москвы во втором чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента на фоне массового протеста во втором чтении приняла законопроект о реновации жилья в Москве. Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в проект было внесено более 130 поправок, три из них – в «ответ» протестующим, которые собрались у Госдумы, чтобы высказать свое несогласие с инициативой властей.

«У нас с одной стороны около Государственной думы был пикет, и люди митинговали за то, чтобы принять программу реновации, а с другой стороны – выступали против этой программы. Сегодня мы выходим на решения, которые улучшают и меняют закон. При этом все те напряжения, которые были, через эти поправки практически мы решаем», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что после открытых парламентских слушаний в Госдуме была создана рабочая группа, в которую вошли недовольные жители «ветхого» жилья, и в результате были подготовлены еще три поправки к законопроекту, которые в первую очередь должны снизить градус напряженности вокруг реновации.

«В первую очередь, у нас должны попадать в программу реновации коммунальные квартиры и дома, степень износа которых настолько велика, что они находятся в предаварийном состоянии, а кирпичные – в хорошим состоянии – должны относится к концу программы», – озвучил Володин первую поправку и напомнил, что программа рассчитана на 15-20 лет.

Вторая поправка, которую предложила рабочая группа, заключалась в том, что изъятие нежилых помещений в рамках реализации программы «привязывается к предварительному равноценному возмещению» стоимости этого помещения. Третья поправка касалась коммуналок и общежитий.

«В ходе слушаний понимался вопрос по поводу коммуналок. Если дом попадает, то взамен коммуналки будет предоставляться отдельная квартира. Это существенно улучшает закон и жизнь граждан. Мы не будем плодить коммуналок при реализации программы», – подчеркнул Володин.

По словам председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгения Москвичева, всего было предложено 138 поправок к законопроекту, из них около 10 поправок были отклонены.

В частности, большинство депутатов отказалось принимать поправку, которая предусматривает, что к стоимости квартиры добавляется стоимость не проведенного капитального ремонта в доме. Как считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, предложившая это изменение, позиция депутатов только затянет процесс реновации. По ее словам, согласно постановлению Верховного суда РФ от 26 декабря 2012 года, собственник жилья имеет право на такую надбавку. «Так мы не решаем проблемы ускорения процесса – люди обратятся в суд и они этот суд выиграют», – подчеркнула она.

Кроме того, не прошла и другая поправка, которая освобождает собственников новых квартир от взносов на капремонт в течение первых пяти лет после переселения.

Таким образом Госдума проигнорировала протест против реновации и рекомендацию Совета по правам человека, который просил Госдуму отложить рассмотрение этого законопроекта, как минимум на полгода.

Третье чтение законопроекта назначено на 14 июня.

Комментируя решение Госдумы, лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин в своем твиттере отметил, что протест против законопроекта продолжится. «Надеюсь, людей придет еще больше», – написал Митрохин.

Примечательно, что во время сегодняшнего пикета во время его уже задержали сотрудники полиции за нарушение ч. 5 ст 20.2 КОАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и указа президента РФ, согласно которому с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае введен особый порядок проведения массовых мероприятий – все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ. Митрохин заявил, что считает свое задержание незаконным, так как «одиночный пикет не требует уведомления».

Москва, Мария Вяткина

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