СПЧ выступил против срочной реновации Москвы: это социально безответственный проект

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к Госдуме с рекомендацией отложить, как минимум, на полгода принятие законопроекта о реновации в Москве, которая предполагает снос пятиэтажек. В экспертном заключении говорится, что это поможет избежать «градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса».

В СПЧ не отвергают реновацию в целом, однако считают, что ее реализация должна идти «исключительно за счет внебюджетных средств и распространения на все субъекты РФ, в которых имеется аварийное и предаварийное жильё».

В заключении отмечается, что более целесообразным было бы провести дальнейшую ликвидацию остатков аварийного и непригодного для проживания жилья. При этом, по оценке Совета, неприемлемо расходовать средства без предварительного и полного обеспечения жильем граждан, длительное время находящихся в еще более худших жилищных условиях.

«Основным возражением Совета на законопроект о реновации московского жилья является его очевидная социальная безответственность, предполагающая использование бюджетных средств на цели реновации, благоустройства территории и комплексного обновления среды проживания граждан в условиях наличия длительное время не выполненных городом Москвой социальных обязательств перед очередниками и жителями непригодных для проживания домов», – подчеркивается в заключении СПЧ.

При этом Совет считает более целесообразной дальнейшую успешную ликвидацию остатков аварийного и непригодного для проживания жилья в городе Москве в рамках действующего законодательства.

Безосновательный снос любых жилых домов, подчеркивают в СПЧ, не решает проблему расселения аварийного и ветхого жилья. «Большинство домов из официально размещенного на сайте мэра Москвы списка жилых домов под снос по программе реновации не являются ни ветхими, ни аварийными, – отмечается в заключении. – Между тем, давно и успешно, в т.ч. и в городе Москве, применяются технологии комплексной реконструкции домов (методами надстройки, обстройки и др., а также в результате капитального ремонта). В своих рекомендациях Совет неоднократно обращал внимание органов государственной власти на необходимость их активного использования в связи с гораздо меньшей затратностью и большей эффективностью в сравнении с существующими способами жилищного обеспечения».

По мнению Совета, «является концептуально ошибочным и непрофессиональным сам подход о необходимости сноса всех морально устаревших домов целыми кварталами в зависимости от результата голосования их жителей». Поход к судьбе каждого дома должен быть индивидуальным, основанным на детальных расчетах его долговечности и возможности капремонта и реконструкции. Лишь после этого можно обсуждать судьбу домов с жителями, считает СПЧ.

Вместе с тем, как подчеркивается в заключении, при отсутствии федерального закона жители «находятся в неведении относительно условий переселения и существенных характеристик предоставляемого жилья, процедуры сноса и других гарантий, которые только обсуждаются». Даже сама процедура голосования еще законодательно не регламентирована.

«В таких условиях даже предварительное голосование «за» или «против» участия жилого дома в программе реновации нелогично, поспешно и заведомо не может быть объективным», – уверены в СПЧ.

Совет считает, что программа реновации в нынешнем виде нарушает конституционное право частной собственности. «Возможность включения жилого дома в программу реновации решением 2/3 от общего количества собственников помещений в жилом доме грубо нарушает право частной собственности остальной 1/3 собственников, не согласных с отчуждением своего имущества и переездом в другой жилой дом, т.к. договариваться о переселении надо с каждым собственником, и безосновательное принуждение к переселению недопустимо», – обратил внимание Совет.

Кроме того, СПЧ обеспокоен негативным влиянием реновации на экологический каркас Москвы. По оценке «Гринпис» России, строительство новых домов в рамках программы приведет к уничтожению 2700 га растительности, что вчетверо превышает потери за последние 15 лет и составляет около 7 % площади всех зеленых насаждений, причем это только в «старой» Москве.

В этой ситуации Совет считает необходимым создать штаб, который занимался бы детальной проработкой «возможных технологических решений с участием профильных органов власти, специалистов и жителей, нуждающихся в реконструкции домов».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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