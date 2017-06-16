На дорогах Подмосковья появится более сотни муляжей машин ДПС

В Московской области началась установка муляжей служебных автомобилей дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Предполагается, что до конца этого года на дорогах Подмосковья будет установлено более сотни муляжей автомобилей ДПС, на которых будут установлены проблесковые маячки, автоматически включающиеся в темное время суток.

Завершить установку муляжей планируется до конца года.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.06.17

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