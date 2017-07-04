Подмосковный губернатор нашел кандидата на пост главы Балашихи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил руководителю Реутова Сергею Юрову возглавить Балашиху. Об этом сообщила пресс-служба главы подмосковного региона.

«Вы уже достаточно продолжительное время успешно возглавляете большой подмосковный город Реутов. В разное время вы успешно решали важные проблемы, сегодня муниципалитет находится на ведущих позициях», – сказал Воробьев, открывая встречу.

Губернатор напомнил, что глава Балашихи Евгений Жирков сложил свои полномочия и предложил Юрову «попробовать свои силы в Балашихе и поучаствовать в конкурсе на должность главы городского округа».

«Считаю, что в вас достаточно целеустремленности, опыта и самое главное желания обеспечить преобразования», – отметил губернатор.

В ответ Юров поблагодарил губернатора за доверие. «Конечно, Балашиха – это другой уровень ответственности, другой уровень работы. Я, безусловно, готов, готов не подвести вас и жителей Балашихи», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», Жирков ушел со своего поста «по собственному желанию» после скандала со свалкой, на которую пожаловались местные жители президенту РФ Владимиру Путину.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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