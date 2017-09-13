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Выборы в Подмосковье: в суды направлено более 120 исков

Выборы в Подмосковье: в суды направлено более 120 исков

Более 120 исков направлено в суды Московской области по результатам единого дня голосования 10 сентября. Об этом сообщила председатель подмосковной избирательной комиссии Ирина Коновалова на пресс-конференции.

«На горячую линию с начала избирательного процесса поступило 190 обращений. В судах у нас 121 иск. В настоящее время находятся в судах 5 заявлений, поступивших по результатам единого дня голосования, рассмотрение назначено на сегодня», – сказала Коновалова (цитата по РИА «Новости»).

Он пояснила, что пять исковых заявлений связаны с обжалованием результатов досрочного голосования на территории Ленинского района, уточняет «Интерфакс».

По словам Коноваловой, четыре заявления касаются выборов в Московскую областную думу, 107 – по муниципальным выборам.

Москва, Светлана Антонова

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