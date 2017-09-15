В Подмосковье острый дефицит парковочных мест

В Подмосковье сложился острый дефицит парковочных мест. Как сообщил сегодня министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, нехватка парковок оценивается в 280 тысяч мест, при этом наиболее критическая ситуация наблюдается в городах, расположенных ближе всего к Москве.

По словам министра, чтобы ликвидировать эту проблему уже к концу октября планируется создать около 72,6 тысяч парковочных мест.

«Свыше 35 тысяч машино-мест образовано, это половина от плана. К концу октября мы полностью завершим программу этого года. То есть 72,6 тысячи машино-мест (создадим). Наибольшее количество – возле МКАД, в Мытищах, Люберцах. Работа активно кипит», – цитирует Трескова РИАМО.

Он также отметил, 14 тысяч «машино-мест» будут размещены на улично-дорожной сети и еще 50 тысяч – во дворах домов.

Министр подчеркнул, что план организации парковок был составлен после опроса мнения жителей Подмосковья.

Кроме этого Тресков обратил внимание, что все парковки будут бесплатными.

«Парковки делаются за счет средств бюджета, и сделать парковку платной можно только с согласия органов местного самоуправления. Мы заявляем сейчас, что строим бесплатные парковки. Платными они быть не могут», – заверил он.

На реализацию этой программы региональное правительство выделило 2,5 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.09.17

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