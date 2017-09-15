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Ураган в Подмосковье: вышли из строя 40 трансформаторных подстанций

Ураган в Подмосковье: вышли из строя 40 трансформаторных подстанций

В Подмосковье в результате урагана вышло из строя почти 40 трансформаторных подстанций. Как сообщила пресс-служба компании «Мособлэнерго», электроснабжение восстановлено только на 18 из них.

«Отключено 11 трансформаторных подстанций в Красноармейске, шесть в Луховицах и четыре в Чехове», – цитирует оперативные данные «Интерфакс».

В Голицыно и Балашихе отключение произошло на 18 трансформаторных подстанциях, но к настоящему моменту энергоснабжение там восстановлено, отметили в «Мособлэнерго».

При этом в компании подчеркнули, что причиной неполадок в большинстве случаев стали поваленные деревья, однако в некоторых местах причины аварий до сих пор не установлены.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», ураган, обрушившийся на Москву сегодня во второй половине дня, травмировал шесть человек. Четверо были направлены в городские больницы, двое от госпитализации отказались. В результате ненастья повалено не менее 40 деревьев.

Москва, Мария Вяткина

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