Дело Улюкаева: вино, картина, деликатесы и заветный чемоданчик

В Москве стали известны новые подробности задержания бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Сегодня в Замоскворецкий суд, где проходит разбирательство, был вызван сотрудник ФСБ Алексей Калугин, который непосредственно участвовал в задержании высокопоставленного чиновника.

Свидетель заявил, что оперативный эксперимент по передаче Улюкаеву чемодана денег готовился с конца октября 2016 года, передает РИА «Новости». Известно также, что приказ задержать автомобиль Улюкаева и осмотреть его дал руководитель управления «К» ФСБ Иван Ткачев.

«В багажнике мы нашли сумку с деньгами, мясные деликатесы, вино и картину», – отметил Калугин. Как следует из его показаний, в сумке, обнаруженной в автомобиле, специальным проявляющимся веществом «Тушь-7» было обработано 2 тысячи купюр. Всего в сумке находилось 20 тысяч купюр достоинством 100 долларов, уточняет «Интерфакс».

Кроме этого из свидетельских показаний известно, что задержание длилось около шести с 17.30 до 23.00.

Как уточняют «Известия», заявление о вымогательстве взятки Улюкаевым было подано бывшим заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ России генералом Олегом Феоктистовым, который являлся начальником службы безопасности «Роснефти».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года. По версии Следственного комитета, он получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке 50-процентного госпакета «Башнефти». После этого президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия. Максимальное наказание, которое грозит экс-чиновнику, – 15 лет лишения свободы.

16 августа 2017 года на заседании Замоскворецкого суда Москвы экс-министр заявил, что в отношении него была совершена провокация со стороны главы «Роснефти» и сотрудников ФСБ.

В ходе оглашения письменных доказательств по делу Улюкаева выяснилось, что при задержании экс-министр заявил, что в изъятой у него фиолетовой сумке находится вино от Сечина. Кроме этого, на прошлой неделе стало известно, что в своих показаниях Сечин заявляет, что Улюкаев показал ему во время игры в бильярд два пальца, имея таким образом ввиду сумму два миллиона. Но кроме него этого никто не видел и не слышал.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.09.17

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