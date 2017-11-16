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Четверг, 16 ноября 2017, 18:46 мск

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Сечин не спешит в суд по делу Улюкаева: «нужно согласовать графики»

Сечин не спешит в суд по делу Улюкаева: «нужно согласовать графики»
Фото: пресс-служба Кремля

Глава крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин, который является ключевым свидетелем по громкому делу о взяточничестве экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, пообещал согласовать свои графики, чтобы явиться в суд для дачи показаний, но отметил, что его главная задача – работа в «Роснефти».

Когда журналисты спросили его о дате явки, сначала он ушел от ответа, заявив, что «это не было предметом обсуждения у президента». Однако чуть позже глава «Роснефти» все же высказался на тему судебного процесса, отметив, что будет «стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства».

«Но на этом этапе моя главная задача – выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании «Роснефть». Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», – добавил Сечин, слова которого цитирует РИА «Новости».

При этом глава «Роснефти» отметил, что уже отразил свою позицию «в письменных показаниях и в публичных выступлениях».

Как сообщалось ранее, изначально допрос Сечина в суде был запланирован на понедельник, но глава «Роснефти» не пришел на заседание. При этом в офисе нефтяной компании отказались взять повестку у приставов. Выяснилось, что в тот день Сечин участвовал в российско-турецких переговорах в Сочи.

Ему выписали еще одну повестку, но 15 ноября Сечин вновь не явился на заседание из-за служебной командировки. Теперь его ждут в суде 22 ноября.

Как известно, Сечин – ключевой свидетель гособвинения. В сотрудничестве с ФСБ он передал Улюкаеву сумку с двумя миллионами долларов. Эти деньги следствие считает взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Как утверждает защита, Улюкаев был уверен, что в сумке было вино. Сам бывший министр назвал произошедшее провокацией.

Алексей Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным по обвинению в коррупции. Ему грозит до 15 лет заключения.

Москва, Светлана Антонова

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