Сечин не спешит в суд по делу Улюкаева: «нужно согласовать графики»

Глава крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин, который является ключевым свидетелем по громкому делу о взяточничестве экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, пообещал согласовать свои графики, чтобы явиться в суд для дачи показаний, но отметил, что его главная задача – работа в «Роснефти».

Когда журналисты спросили его о дате явки, сначала он ушел от ответа, заявив, что «это не было предметом обсуждения у президента». Однако чуть позже глава «Роснефти» все же высказался на тему судебного процесса, отметив, что будет «стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства».

«Но на этом этапе моя главная задача – выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании «Роснефть». Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», – добавил Сечин, слова которого цитирует РИА «Новости».

При этом глава «Роснефти» отметил, что уже отразил свою позицию «в письменных показаниях и в публичных выступлениях».

Как сообщалось ранее, изначально допрос Сечина в суде был запланирован на понедельник, но глава «Роснефти» не пришел на заседание. При этом в офисе нефтяной компании отказались взять повестку у приставов. Выяснилось, что в тот день Сечин участвовал в российско-турецких переговорах в Сочи.

Ему выписали еще одну повестку, но 15 ноября Сечин вновь не явился на заседание из-за служебной командировки. Теперь его ждут в суде 22 ноября.

Как известно, Сечин – ключевой свидетель гособвинения. В сотрудничестве с ФСБ он передал Улюкаеву сумку с двумя миллионами долларов. Эти деньги следствие считает взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Как утверждает защита, Улюкаев был уверен, что в сумке было вино. Сам бывший министр назвал произошедшее провокацией.

Алексей Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным по обвинению в коррупции. Ему грозит до 15 лет заключения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.11.17

Подозреваемыми в жестоком убийстве мужчины в Шатуре оказались москвичи. / СКР признал обрушение футбольных ворот на девочку уголовным делом. / «Экономика восстановилась»: Росстат сообщил о нулевом росте промышленного производства. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»