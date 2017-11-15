Суд в третий раз вызвал Сечина на допрос по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» во второй раз не явился на судебное заседание по делу бывшего главы Минэкономразвития Улюкаева в Замоскорецком суде Москвы. Руководитель нефтяной компании заявлен свидетелем обвинения на этом процессе.

Первую повестку о вызове на допрос суд направил Сечину на прошлой неделе, однако заседание 13 ноября глава «Роснефти» проигнорировал. В нефтяной компании заявили, что Сечин не получил повестку. В свою очередь судья отметила, что сотрудники «Роснефти» отказались принимать повестку для своего руководителя. При этом вызов, по словам судьи, Сечину направляли не только почтой, но и факсом. После этого суд повторно вызвал Сечина на допрос, который должен был состояться 15 ноября.

Перед началом заседания судья Лариса Семенова сообщила, что Игорь Сечин был уведомлен о повторном вызове в суд по электронной почте, факсом и «Почтой России», передает bfm.ru. Сегодня суд выписал Сечину третью повестку – на 22 ноября.

Сегодня на заседание суда также не явился сотрудник ФСБ Александр Калиниченко, допроса которого добивается защита Улюкаева. В суде сообщили, что он уехал в длительную командировку.

Добавим, адвокаты Улюкаева заявили в суде о резком ухудшении здоровья подзащитного из-за постоянного стресса, который он испытывает из-за уголовного преследования. По словам адвоката Ларисы Каштановой, у Улюкаева наблюдается «подозрение на разрыв сетчатки, катаракта, сильные головные боли и головокружение, а также критическая потеря веса», передает «Интерфакс». Защита попросила суд разрешить Улюкаеву посещение 17 ноября медучреждения для проведения диагностических процедур и получения необходимой стоматологической помощи.

Как сообщал «Новый День», Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года с поличным при выходе из офиса «Роснефти». На следующий день его поместили под домашний арест. По версии Следственного комитета, глава МЭР получил взятку в размере 2 млн долларов от Игоря Сечина за положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке 50% госпакета «Башнефти». После этого президент РФ Владимир Путин отставил Улюкаева в связи с утратой доверия. Суд рассматривает дело Улюкаева по существу с 1 сентября. Свою вину в получении взятки бывший министр не признает, называя случившееся провокацией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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