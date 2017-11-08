Повестка Сечину и огромная коробка с долларами: в Москве продолжился суд над Улюкаевым

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы продолжились судебные слушания по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве. Перед началом заседания следователь СКР принес в суд вещдок – заклеенную скотчем объемную коричневую картонную коробку и полиэтиленовый пакет с 2 миллионами долларов. Это взятка, которую, которую, по версии следствия, бывший министр получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В коробке, согласно надписи с печатью, находятся $1,8 млн, найденные, по данным следствия, в машине Улюкаева, когда он пытался выехать с территории офиса «Роснефти». Еще, предположительно, 200 тыс. долларов лежат в прозрачном полиэтиленовом пакете под коробкой, передает корреспондент Business FM из зала суда.

Фото: BFM.ru

После начала процесса прокуроры выложили на стол судьи деньги из коробки и пакета. Улюкаев в ответ пошутил: «Раскладывают пасьянс». Гособвинение призвало участников заседания к порядку: «Нам неприятно слышать шутки о пасьянсе. Удивлены, почему адвокаты не реагируют. Просим обеспечить порядок во время заседания».

Далее прокурор спросил Улюкаева, получал ли он эти деньги 14 ноября 2016 года. Экс-министр отказался отвечать на этот вопрос. «Готов дать показания в соответствующее время», – сказал Улюкаев. После чего представители гособвинения сложили деньги обратно в коробку и пакет и попросили технический перерыв.

После перерыва прокуроры также продемонстрировали большой кожаный саквояж, который, по версии следствия, обвиняемый получил от Сечина и в котором находились $2 млн, переданные в качестве взятки. Сумку представители обвинения принесли в зеленом пакете с печатью Главного управления о расследованию особо важных дел. Прокуроры предложили осмотреть сумку. Адвокаты Улюкаева выступили с возражением, сообщает корреспондент «Ведомостей». По словам защиты, имело бы смысл посмотреть деньги в сумке. Адвокат Тимофей Гриднев указал, что сумка закрыта и попросил открыть ее для осмотра. Но ключ не удалось найти, что защита расценила как порчу вещественного доказательства, сообщает «Интерфакс».

Далее прокурор попросил вызвать Сечина в суд в качестве свидетеля обвинения. Он предложил направить повестку по адресу места работы топ-менеджера. Защита экс-министра поддержала ходатайство. Суд удовлетворил прошение.

После удовлетворения ходатайства о вызове в суд Сечина прокурор неожиданно заявил, что сторона обвинения закончила представление доказательств, передает корреспондент РБК. Защита Улюкаева с возмущение отреагировала на слова прокурора. «Гособвинение говорит: у нас есть свидетель, просим его вызвать, и тут же говорит – мы закончили предоставлять доказательства! Как это возможно?», – заявил адвокат экс-министра.

В «Роснефти» пока не комментируют решение суда вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева. В компании пообещали ответить на вызов главы «Роснефти» в суд только после получения повестки. Об этом заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев в комментарии ТАСС.

Ранее, в октябре на заседании суда по делу Улюкаева гособвинение представило аудио- и видеозаписи, сделанные в день получения бывшим министром взятки. На видео было видно, что кожаный саквояж с 2 млн долларов ждал министра у офиса «Роснефти» под елкой на снегу. Также на суде прослушали запись телефонного разговора Сечина и Улюкаева, во время которого они договариваются о встрече в офисе «Роснефти».

Как сообщал РИА «Новый День», Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года с поличным при выходе из офиса «Роснефти». На следующий день его поместили под домашний арест. По версии Следственного комитета, глава МЭР получил взятку в размере 2 млн долларов от Сечина за положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке 50% госпакета «Башнефти». После этого президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия. Максимальное наказание, которое грозит экс-чиновнику, – 15 лет лишения свободы. Суд рассматривает дело Улюкаева по существу с 1 сентября. Свою вину в получении взятки бывший министр не признает, называя случившееся провокацией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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