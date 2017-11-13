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Главу «Роснефти» повторно вызвали в суд по делу Улюкаева

Главу «Роснефти» повторно вызвали в суд по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве, о повторном вызове для допроса в суд главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Судья Лариса Семенова приняла решение направить Сечину повестку на заседание 15 ноября.

Как сообщал «Новый День», Сечин не явился на сегодняшнее заседание суда без объяснения причин. В «Роснефти» отказались принять у приставов повестку, отмечали в суде. Защита Улюкаева рассчитывает, что глава «Роснефти» все же придет в суд для дачи показаний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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