Сечин проигнорировал суд по делу Улюкаева – в «Роснефти» отказались принимать повестку

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не явился сегодня на заседание Замоскворецкого суда, где рассматривается дело бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов.

По словам секретаря суда, Сечину не удалось вручить повестку для дачи показаний. Она отметила, что приставы пытались передать повестку для Сечина сотрудникам «Роснефти», но те отказались ее принимать, передает bfm.ru. Повестка также направлялась по электронной почте и факсом. Причина неявки Сечина в суд неизвестна, уточнила секретарь.

Ранее сегодня пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев заявил, что Сечин не получал повестку. Он отказался ответить на вопрос, будет ли Сечин присутствовать на заседании по делу Улюкаева в понедельник, 13 ноября.

О вызове главы «Роснефти» в суд в качестве свидетеля по делу Улюкаева стало известно 8 ноября. Ходатайство подавало гособвинение, защита экс-главы МЭР его поддержала. Суд в итоге удовлетворил прошение. Допрос Сечина был назначен на 13 ноября. Ранее в суде сообщили, что выписали повестку главе «Роснефти» именно на эту дату.

Как информировал РИА «Новый День»,Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года с поличным при выходе из офиса «Роснефти». На следующий день его поместили под домашний арест. По версии Следственного комитета, глава МЭР получил взятку в размере 2 млн долларов от Игоря Сечина за положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке 50% госпакета «Башнефти». После этого президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия. Максимальное наказание, которое грозит экс-чиновнику, – 15 лет лишения свободы. Суд рассматривает дело Улюкаева по существу с 1 сентября. Свою вину в получении взятки бывший министр не признает, называя случившееся провокацией.

Ранее глава «Роснефти» прокомментировал судебный процесс, обвинив прокуроров в «профессиональном кретинизме» за то, что они обнародовали публично запись его разговора с Улюкаевым незадолго до получения взятки.

Напомним, что 8 ноября сторона обвинения продемонстрировала картонную коробку и пачки с деньгами, которые якобы получил Улюкаев от Сечина, и объявила, что закончила представлять доказательства. Сегодня, как ожидается, начнет представлять свои доказательства защита. С ее стороны в суд вызвано четыре свидетеля, в том числе заместитель министра энергетики Алексей Текслер. Известно, что трое из них, в том числе Текслер, явились в суд. Четвертый свидетель – сотрудник ФСБ Александр Калиниченко на судебное заседание не пришел, так как находится в служебной командировке, сообщили в суде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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