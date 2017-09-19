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Власти Подмосковья определили дату начала отопительного сезона

Власти Подмосковья определили дату начала отопительного сезона

Подмосковье в целом готово к зиме. Тепло в домах жителей может появиться к 15 октября. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«В Московской области включают отопление, когда три дня температура будет меньше 8 градусов, – пояснил он. – Я надеюсь, что мы это будем делать 15 октября».

При этом Хромушин заверил, что регион почти на 99% готов к отопительному сезону. Допустимое отставание присутствует только в Сергиево-Посадском и Воскресенском районах.

«Готовность составляет 98,6%, но это связано с процессом согласования, чуть-чуть отстает жилищный фонд – на 3%. Наша задача, чтобы на каждом паспорте готовности стояла подпись управдома», – сказал министр, слова которого цитирует РИАМО.

Хромушин также предложил создать горячую линию для вопросов по отопительному сезону в муниципалитетах Подмосковья.

Москва, Ольга Ветрова

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