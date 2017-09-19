Власти Серпуховского района лишили местных жителей питьевой воды

В деревне Палихово Серпуховского района местная администрация лишила жителей ключевой воды и заболотила пруд. Сейчас ситуацию изучает прокуратура Московской области.

Как выяснили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, в июне администрация сельского поселения Данковское, не предупредив местных жителей, провела очистку колодцев. После этого в них пропала ключевая вода, а пруд превратился в болото.

Комментируя ситуацию, член регионального штаба ОНФ Вячеслав Кузнецов обратил внимание, что местные власти избегают встреч с населением и не могут «ни договориться с сельчанами, ни решить простые текущие вопросы».

Стоит отметить, что до нынешнего лета за ключевой водой в Палихово приезжали люди со всего района и из Москвы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.17

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