Вторник, 19 сентября 2017, 18:36 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Власти Серпуховского района лишили местных жителей питьевой воды

Власти Серпуховского района лишили местных жителей питьевой воды

В деревне Палихово Серпуховского района местная администрация лишила жителей ключевой воды и заболотила пруд. Сейчас ситуацию изучает прокуратура Московской области.

Как выяснили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, в июне администрация сельского поселения Данковское, не предупредив местных жителей, провела очистку колодцев. После этого в них пропала ключевая вода, а пруд превратился в болото.

Комментируя ситуацию, член регионального штаба ОНФ Вячеслав Кузнецов обратил внимание, что местные власти избегают встреч с населением и не могут «ни договориться с сельчанами, ни решить простые текущие вопросы».

Стоит отметить, что до нынешнего лета за ключевой водой в Палихово приезжали люди со всего района и из Москвы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.17

Куда идем? Жители России не понимают экономическую политику властей. / Жестокое убийство в Подмосковье: обнаружен труп женщины со связанными руками и ногами. / Силовики: Источник телефонных атак на Россию находится в Брюсселе.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Подмосковье

Власти Подмосковья определили дату начала отопительного сезона

Подмосковный избирком отменил отмену выборов в Видном

В Подмосковье исчезают пенсионеры и инвалиды: СКР начал проверку

В подмосковном Железнодорожном разваливаются «немецкие» дома

Ураган в Подмосковье: вышли из строя 40 трансформаторных подстанций

Ущерб от незаконной свалки в Истре оценен в 24,8 млн рублей

В Подмосковье острый дефицит парковочных мест

Власти признали очевидное: реновация «утопит» Подмосковье в мусоре
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Сбой в работе МЦК: движение по часовой стрелке выбилось из графика

Росстат пытается успокоить: падение реальных доходов замедлилось

Россия вновь впереди планеты всей по добыче нефти

Куда идем? Жители России не понимают экономическую политику властей

Жестокое убийство в Подмосковье: обнаружен труп женщины со связанными руками и ногами

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости