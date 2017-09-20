Жители Подмосковья оказались в долгах

Жители Подмосковья задолжали за капремонт многоквартирных домов около 5 млрд рублей. Такая сумма «набежала» несмотря на то, что собираемость взносов постепенно растет. Об этом сообщил и.о. директора Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

По его словам, именно юридические лица и ведомства являются основными должниками. При этом процент сбора уже достиг порядка 84%.

«Он постоянно растет, в том числе благодаря добросовестности жителей, которые видят результат», – отметил Николов, слова которого цитирует «Интерфакс».

Как заверил замминистра ЖКХ Московской области Алексей Пятанов, сейчас собираемость платежей за капремонт в регионе значительно выше среднероссийского показателя.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.09.17

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