В Подмосковье Россельхознадзор оштрафовал магазин «Лента»

В подмосковном Серпуховском районе магазин «Лента» оштрафовали на 110 тысяч рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», нарушения при проверке выявило региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, нарушения связаны с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». В частности, было выявлено, что мясо свинины в виде полутуш было подвешено в холодильной камере в вертикальном положении в тесном соприкосновении друг с другом. В других холодильниках продукция на поддонах и стеллажах тесно соприкасалась со стенами. Кроме того, отсутствовали проходы, обеспечивающие беспрепятственный доступ к продукции.

«За выявленные нарушения ООО «Лента» и должностное лицо общества привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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