Четверг, 28 сентября 2017, 12:16 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

В Подмосковье Россельхознадзор оштрафовал магазин «Лента»

В Подмосковье Россельхознадзор оштрафовал магазин «Лента»
Фото: retail.ru

В подмосковном Серпуховском районе магазин «Лента» оштрафовали на 110 тысяч рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», нарушения при проверке выявило региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, нарушения связаны с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». В частности, было выявлено, что мясо свинины в виде полутуш было подвешено в холодильной камере в вертикальном положении в тесном соприкосновении друг с другом. В других холодильниках продукция на поддонах и стеллажах тесно соприкасалась со стенами. Кроме того, отсутствовали проходы, обеспечивающие беспрепятственный доступ к продукции.

«За выявленные нарушения ООО «Лента» и должностное лицо общества привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.17

СМИ: В Москве с октября ухудшится качество сотовой связи. / Мобильные операторы по всему миру отключают сети 2G. / В Подмосковье обезврежен «телефонный террорист».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Подмосковье

В Подмосковье обезврежен «телефонный террорист»

Кризиса «нет»: коммунальщики Подмосковья задолжали за топливо более 6 млрд рублей

В домодедовском пруду зафиксирован массовый мор рыбы

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о похищении 6-летних девочек

Росприроднадзор возбудил дело после выброса сероводорода в Балашихе

ЧП в Подмосковье: загорелся мусорный полигон

Условно виновна: в Подмосковье вынесен по громкому делу о похищении ребенка

Власти Подмосковья нашли 67 нелегальных свалок мусора
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Технологии /

Россия разрабатывает новейшие электромагнитные боеприпасы

В России растет недовольство низким уровнем жизни. Возможны новые протесты

Спорт /

Россия объявила в международный розыск главного информатора WADA

СМИ: В Москве с октября ухудшится качество сотовой связи

Технологии /

Мобильные операторы по всему миру отключают сети 2G

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости