Вторник, 3 октября 2017, 13:07 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Прямые выборы мэров в Подмосковье уйдут в суд

Прямые выборы мэров в Подмосковье уйдут в суд

Инициативная группа представителей непарламентский партий «Яблоко», ПАРНАС, «Альянс зеленых» и организации «Открытая Россия» намерена обратиться в суд после отказа Мособлизбиркома согласовать референдум о возвращении прямых выборов мэров в Подмосковье, газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что первоначально инициаторы возвращения прямых выборов мэров не встретили каких-либо препятствий, направив в Мособлизбирком документы для проверки. Недостатков в комплекте документов комиссия не обнаружила, и в середине сентября передала их на рассмотрение депутатов облдумы. Региональный парламент отказал в референдуме, после чего накануне Мособлизбирком принял «техническое, по сути, решение об отказе» в его проведении.

«Мы с таким решением не согласны и будем его оспаривать в суде», – сообщил изданию член инициативной группы Дмитрий Трунин, представляющий подмосковное отделение «Яблока». Между тем, ранее КПРФ так и не смогла добиться проведения регионального референдума по вопросам возврата выборов мэра административного центра в Иркутской области.

Между тем сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, который намерен побороться за пост президента на выборах-2018, сообщил о сборе подписей за возвращение прямых выборов мэров, членов Совета Федерации и отмену муниципального фильтра на выборах губернаторов. В планах «яблочников» собрать 100 тысяч подписей.

В своей петиции «яблочники» подчеркивают, что мэров 1555 из 2044 городов России назначают и смещают без учета мнения горожан, кандидатов в губернаторы легко снять с выборов, а любые назначенцы сверху не чувствуют проблем региона, а «лишь исполняют инструкции из центра».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.10.17

Климатолог прогнозирует Москве теплую зиму. / Отказаться от полета и потребовать деньги: Роспотребнадзор дал советы пострадавшим от «ВИМ-Авиа». / Где лучше не оставлять машину: топ-лист «самых эвакуируемых» улиц Москвы.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Подмосковье

«Раменскхлеб» обзавелся уголовными делами

В Москве начинается отопительный сезон

Кремль ищет новую должность для губернатора Воробьева

В Подмосковье Россельхознадзор оштрафовал магазин «Лента»

В Подмосковье обезврежен «телефонный террорист»

Кризиса «нет»: коммунальщики Подмосковья задолжали за топливо более 6 млрд рублей

В домодедовском пруду зафиксирован массовый мор рыбы

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о похищении 6-летних девочек
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Министр образования РФ заступилась за главу Минкульта: плагиата нет

Здоровье /

Минздрав передумал штрафовать родителей непривитых детей

В Москве продавец уличной палатки ошпарил 12-летнего ребенка кипятком

Климатолог прогнозирует Москве теплую зиму

Екатеринбург /

Отказаться от полета и потребовать деньги: Роспотребнадзор дал советы пострадавшим от «ВИМ-Авиа»

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости