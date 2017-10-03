Прямые выборы мэров в Подмосковье уйдут в суд

Инициативная группа представителей непарламентский партий «Яблоко», ПАРНАС, «Альянс зеленых» и организации «Открытая Россия» намерена обратиться в суд после отказа Мособлизбиркома согласовать референдум о возвращении прямых выборов мэров в Подмосковье, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что первоначально инициаторы возвращения прямых выборов мэров не встретили каких-либо препятствий, направив в Мособлизбирком документы для проверки. Недостатков в комплекте документов комиссия не обнаружила, и в середине сентября передала их на рассмотрение депутатов облдумы. Региональный парламент отказал в референдуме, после чего накануне Мособлизбирком принял «техническое, по сути, решение об отказе» в его проведении.

«Мы с таким решением не согласны и будем его оспаривать в суде», – сообщил изданию член инициативной группы Дмитрий Трунин, представляющий подмосковное отделение «Яблока». Между тем, ранее КПРФ так и не смогла добиться проведения регионального референдума по вопросам возврата выборов мэра административного центра в Иркутской области.

Между тем сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, который намерен побороться за пост президента на выборах-2018, сообщил о сборе подписей за возвращение прямых выборов мэров, членов Совета Федерации и отмену муниципального фильтра на выборах губернаторов. В планах «яблочников» собрать 100 тысяч подписей.

В своей петиции «яблочники» подчеркивают, что мэров 1555 из 2044 городов России назначают и смещают без учета мнения горожан, кандидатов в губернаторы легко снять с выборов, а любые назначенцы сверху не чувствуют проблем региона, а «лишь исполняют инструкции из центра».

Москва, Ольга Ветрова

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