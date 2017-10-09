Дело реставраторов: экс-замминистра культуры РФ получит реальный срок заключения

Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в крупных хищениях при ресторации объектов культурного наследия, приговорён к реальному лишению свободы, передает агентство «Москва» со ссылкой на приговор Дорогомиловского суда Москвы, где слушалось это громкое дело.

Срок заключения пока не уточняется. Однако известно, что гособвинение просило приговорить Пирумова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей, а также лишить его государственных наград. Для остальных подсудимых представитель прокуратуры запросил условные сроки до четырех лет и шести месяцев лишения свободы и штрафы до 800 тысяч рублей.

Как сообщается, уголовное дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей, так как все обвиняемые признали свою вину. Они также возместили причиненный ущерб, а Минкультуры, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, отозвало гражданский иск. Представитель министерства просил суд ограничиться условными сроками для всех фигурантов дела, включая Пирумова.

На скамье подсудимых, помимо экс-замминистра, находятся управляющий АО «Балтстрой» Александр Коченов, руководитель проекта АО «Балтстрой» Владимир Сванбек, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо, руководитель подведомственного министерству культуры центра реставрации Олег Иванов, а также руководитель подведомственного Минкультуры ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев, бывший директор Государственного центра современного искусства Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

Еще одного фигуранта дела, советника генерального директора ООО «Линнит-Консалт» Никиту Колесникова, в июле 2017 года Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 800 тысяч рублей.

Кроме того, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил гендиректора компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева к четырем годам и семи месяцам лишения свободы условно и назначил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Примечательно, что сразу после оглашения приговора Сергеева вновь задержали правоохранительные органы, а затем Басманный суд Москвы арестовал его в рамках уголовного дела по статьям «организация или участие в преступном обществе» и «мошенничество».

По версии следствия, участники организованной группы в 2012-2016 гг. похитили более 164 млн рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия – Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Псковского драматического театра, Усадьбы фабриканта В.Асеева, главный дом, в Рассказово Тамбовской области, башни «Крон-Принц» в Калининграде, а также на строительство Государственного музея истории космонавтики им. К.Циолковского в Калуге. По версии следствия, организовал и возглавил преступную группу Пирумов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.10.17

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