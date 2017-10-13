На Подмосковье наступает грипп и ОРВИ: приближается пик заболеваемости

В отдельных районах Подмосковья зафиксировано превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ, однако гриппозный пик традиционно придется на январь. Как сообщил сегодня министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, врачи ожидают начало массового простудного заражения в декабре.

«По прогнозам, мы входим в заболеваемость в декабре, а пики подъема обычно идут после январских праздников. Я думаю, что один к одному так и будет в этом сезоне», – цитирует чиновника «Интерфакс».

По словам Маркова, снизить уровень заболеваемости минздрав намерен с помощью вакцинации 2,9 млн человек – порядка 40% населения. В настоящий момент уже привито 21% населения области или 1,49 млн человек, среди них 438 тысяч детей.

На прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения Московской области был ниже расчетного эпидпорога более чем на 15%. Всего зарегистрировали около 48,3 тысяч случаев. Между тем в Красногорском, Дмитровском, Истринском, Ленинском, Солнечногорском, Чеховском районах, а также городских округах Мытищи, Руза и Коломна отмечалось превышение недельного эпидпорога по совокупному населению.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова предупреждала, что в нынешнем эпидсезоне вновь возможна массовая заболеваемость «свиным гриппом» H1N1, который в 2009 году унес жизни тысяч людей по всему миру.

«Мы в этом году ждем возврата в новом штаммовом варианте пандемического гриппа A/H1N1W», – отмечала Попова в начале октября.

По ее словам, очаги заболевания пандемическим гриппом сейчас наблюдаются в Китае и странах Южного полушария. В России уже зафиксирован первый случай, когда семья из четырех человек заразилась после путешествиях по Ближнему Востоку. «Такие завозы (вируса H1N1) с учетом с возрастающей и уже возросшей миграции населения, безусловно, будут», – подчеркивала главный санитарный врач.

В 2009 году жертвами пандемии в мире стали около 20 тысяч человек, по другим оценкам, от свиного гриппа умерли более 200 тысяч человек. В России свиным гриппом переболели 21 тысяча человек, более 100 из них скончались.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.10.17

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