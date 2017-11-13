В Госдуму – за товарами: в нижней палате впервые открылся супермаркет

Депутаты Госдумы теперь смогут запастись продуктами и промышленными товарами прямо в здании нижней палаты парламента на Охотном ряду. Впервые там открылся супермаркет.

Для «слуг народа» представлен широкий ассортимент готовых продуктов и полуфабрикатов. Таким образом были учтены жалобы депутатов и работников нижней палаты на невозможность купить здесь самое необходимое, передает «Интерфакс».

Сообщается, что супермаркет работает на месте бывшего отделения кулинарии, и его посетители могут выбирать товары на полках и рассчитываться на кассе.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.11.17

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