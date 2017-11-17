ФСБ перекрыла масштабные каналы незаконной миграции в РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность этнической организованной группы граждан Центрально-Азиатского региона, которые занимались созданием «масштабных каналов незаконного пребывания» иностранцев на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, задержаны 12 активных участников и лидеров группы. Им предъявлено обвинение по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

При обысках в офисных и жилых помещениях, используемых иностранцами, изъяты поддельные печати и штампы, дата-штампы о пересечении государственной границы, поддельные бланки миграционных карт, оригиналы и копии документов иностранных граждан, компьютеры и магнитные носители с базами данных, учетная и архивная документация, подтверждающие причастность их к противоправной деятельности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.11.17

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