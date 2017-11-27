В МВД уволен следователь по особо важным делам: пропал вещдок – почти 50 млн рублей

Следователь по особо важным делам следственного департамент МВД Антон Ходько уволен со службы после пропажи вещественного доказательства- 50 млн рублей – по делу о миллиардных хищениях в «Спецстрое». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Указанный сотрудник следственного департамента МВД России уволен со службы в органах внутренних дел», – цитирует РБК слова официальных представителей МВД.

Отмечается, что исчезнувшие деньги принадлежали семье фигуранта дела «Спецстроя» – исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, который обвиняется в мошенничестве и даче взяток бывшим заместителям руководителя «Спецстроя Александру Бурякову и Александру Загорулько.

Как пояснил адвокат Караханова Владимир Старинский, общая сумма пропавших вещдоков оценивается в 46 млн рублей.

«В 2016 году летом проводили обыски по уголовному делу («Спецстроя»), которое вел тогда следственный департамент МВД. Привлекли несколько лиц, в том числе Караханова. Изымали документы и деньги, причем вообще всё – из кошелька жены (Караханова) вытащили всё, что там было. Также изымали крупные суммы денег в банках, из ячейки в «Райффайзенбанке» изъяли деньги в разных валютах – доллары и евро», – сказал Старинский.

Адвокат обратил внимание, что после того как был задержан бывший замглавы «Спецстроя» Александр Загорулько, дело было передано в Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета, так как Загорулько – генерал-полковник.

«Я как адвокат подал в ГВСУ заявление с просьбой предоставить сведения, где изъятые деньги и каков их статус – они вещественные доказательства или нет? Если нет – отдавайте обратно. И мне приходит ответ, что основной суммы нет», – сообщил Старинский.

После этого представители Караханова выяснили, что из уголовного дела пропали не только деньги, но и протоколы их изъятия. По данному факту несколько недель назад было возбуждено уголовное дело.

Адвокат отметил, что «допускает, но не утверждает», между увольнением Ходько и уголовным делом о краже есть связь.

По данным источника в МВД, Ходько уже допрашивают по данному делу, так как именно он должен был сдать деньги в финансово-экономический департамент МВД.

«Когда в 2016 году Ходько ушел на две недели в отпуск, его начальник Олег Болотов передал дело другому следователю. Тот получил дело без денег и без протокола их изъятия», – сказал источник в правоохранительных органах.

При этом отмечается, что Ходько настаивает, что, уходя в отпуск, он поручил осмотреть деньги прикомандированному сотруднику.

Напомним, на прошлой неделе следствие в окончательной редакции предъявило обвинение пяти фигурантам громких уголовных дел о хищениях при строительстве объектов Минобороны – бывшему первому заместителю директора Спецстроя России Александру Загорулько, заместителю директора Александру Бурякову и трем руководителям фирм-подрядчиков – Кадыру Караханову, Вахе Арцыгову и Арсену Ошакбаеву.

Предполагается, что в начале января 2018 года дела будут направлены на утверждение в Генпрокуратуру, а затем и в суды.

По версии следствия, главным организатором хищений являлся Александр Загорулько.

Злоумышленники действовали по следующей схеме: завышали сметную стоимость строительства объектов, и оставшиеся средства переводили на счета родственных фирм, обналичивали и делили между собой. Так во время ремонта военного городка «Чернышевские казармы» на Большой Серпуховской улице в Москве с 400 млн рублей сметная стоимость объекта была увеличена до 825 млн руб.

В результате действий этой группы, по версии следствия, было похищено более 1 млрд рублей.

Защита предпринимателей утверждает, что объекты строились без хищений, но при этом руководителей компаний вынуждали платить откаты.

Москва, Мария Вяткина

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