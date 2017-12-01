Горбольница Жуковского в полуразрушенном состоянии: сроки капитального ремонта сорваны

В городской больнице в подмосковном Жуковском сорваны сроки капитального ремонта, на реализацию которого в 2017 году медицинское учреждение получило почти 200 млн рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это выяснилось в ходе инспекционной проездки заместителя председателя Мособлдумы, руководителя фракции «Справедливая Россия» Игоря Чистюхина.

В пресс-службе депутата уточнили, что в 2017 году ГКБ получила почти 200 миллионов рублей на восстановление балконов и фасада, капремонт и организацию противопожарной защиты. «В ноябре прошлого года мы с главным врачом ГКБ Вахтангом Евгеньевичем обращались в Министерство финансов Московской области с просьбой предусмотреть выделение денежных средств в размере 185 миллионов рублей для Жуковской городской клинической больницы. Деньги были выделены в полном объеме», – напомнил Чистюхин.

По его словам, сроки окончания работ, определенные госконтрактом на сентябрь этого года, сорваны. «По данным от генподрядчика, причиной стала некачественно подготовленная техническая документация. Обещают завершить работы по приемному отделению до конца этого года. Но, по моему мнению, это маловероятно, учитывая большой объем предстоящих работ», – сообщил Чистюхин.

Вице-спикер Мособлдумы обратил внимание, что «ряд работ, например, таких, как капитальный ремонт пандуса, который должен стать крытым, перенесены только на весну следующего года».

«Обращу внимание Министра здравоохранения Московской области на необходимость более тщательного контроля со стороны Минздрава за соблюдением сроков и качества капитального ремонта. Поскольку контракт заключен между генподрядчиком и Минздравом, и лишь в его компетенции находится контроль за выполнением всех условий», – прокомментировал Игорь Чистюхин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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