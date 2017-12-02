Подорожание неизбежно: бензин разгонит инфляцию

По итогам 2017 года рост цен на автомобильное топливо в России будет превышать уровень общей инфляции. Об этом накануне сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, это связано, в том числе, с повышением акцизов.

«В связи с повышением налогов, конечно, какой-то рост цен на бензин есть, это неизбежно. Мы всегда говорим, что есть компонент, связанный с налогами», – сказал Дворкович, слова которого цитирует «Прайм».

В то же время вице-премьер оценил повышение цен как умеренное. «Если смотреть интервал трехлетний, то рост цен на бензин, дизтопливо укладывается в общеинфляционное (значение)», – добавил он.

Как сообщал «Новый День», в середине ноября в России зарегистрировано нехарактерное рекордное повышение цен на бензин. Так, с 7 по 13 ноября оптовые цены на АИ-92 выросли на 2,3%, до 42850 рублей за 1 тонну, на АИ-95 – на 1,7%, до 44990 рублей за 1 т. При этом обычно снижение оптовых цен происходит уже в октябре. Причиной роста цен эксперты называют прекращение работы одной из ключевых установок «Газпром нефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе на прошлой неделе. Одновременно с этим компания уменьшила объемы отгрузки топлива на рынок. Компания называет работы плановыми, ФАС, между тем, обвиняет в росте цен трейдеров, однако последние апеллируют к сократившимся поставкам бензина с НПЗ.

Так или иначе, прогнозы на 2018 год неутешительны: цены на бензин в России могут достигнуть 50 рублей за литр. По оценке экспертов рынка, дальнейшее повышение акциозов, запланированное правительством РФ, приведет к тому, что стоимость топлива АИ-95 составит 53,35 рубля за литр, АИ-92 – 51,85 рубля. Цена дизельного топлива, вероятно, возьмет отметку 53,15 рубля за литр.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.12.17

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