ЦИК подтвердил: Мытищинские выборы в Госдуму тянут на уголовное дело

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова добивается возбуждения уголовного дела о фальсификациях в Мытищах на выборах в Госдуму в 2016 году. Как сообщил член ЦИК Николай Левичев, все необходимые материалы уже направлены главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

«Не так давно Элла Александровна отправила все материалы Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по фактам возможного нарушения закона. И мы все поддерживаем такое решение – добиться объективного рассмотрения ситуации», – сказал Левичев, слова которого цитирует «Интерфакс».

Примечательно, что ранее уже было обращение в прокуратуру по этому вопросу, однако Мытищинская прокуратура в течение девяти месяцев «блокировала материалы, и оценки по возможной фальсификации не было».

Как сообщал «Новый День», «Новая газета» публиковала статью, в которой говорилось о массовых нарушениях на выборах в Госдуму и Мособлдуму в Мытищах. Изданию удалось проанализировать данные по 84 участковым избирательным комиссиям из 96, в результате на 68 участках были выявлены расхождения между результатами, которые были зафиксированы в протоколах с информацией, которую затем ввели в систему ГАС «Выборы». Согласно подсчетам издания, в итоге «Единая Россия» дополнительно получила почти 2000 голосов на выборах в Госдуму.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.12.17

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