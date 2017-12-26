Громкое уголовное дело о взятках в центральном аппарате СКР дошло до суда

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу руководителя главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко, который обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году Максименко вместе с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил $500 тысяч за способствование совершению незаконных действий по одному из уголовный дел, которое расследовало территориальное подразделение СК РФ.

Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере $50 тысяч за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что уголовное дело направлено в Московский городской суд.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.17

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