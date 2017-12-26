Громкое дело о стрельбе на Рочдельской улице: полицейские признаны «криминальными наблюдателями»

Сегодня в Москве вынесен приговор полицейским по громкому уголовному делу о стрельбе на Рочдельской улице, в результате которой двое мужчин погибли и еще восемь человек получили ранения. Бывшие стражи порядка признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и отправлены в колонию общего режима.

Как уточнила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по делу проходили трое бывших сотрудники отдела МВД России по Пресненскому району Москвы: 26-летний оперуполномоченный отделения уголовного розыска Ильдар Шакиров, 31-летний участковый уполномоченный Ренат Зиннатулин и временно исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска 37-летний Денис Ромашкин.

Следствием и судом установлено, что вечером 14 декабря 2015 года обвиняемые прибыли в помещение одного из московских ресторанов на Рочдельской улице для проверки поступившего от владельца учреждения заявления о совершении ранее незнакомыми лицами попытки вымогательства у нее денежных средств.

«При этом, Ромашкин, Шакиров и Зиннатулин, находясь при исполнении служебных обязанностей, не приняли мер к получению от заявительницы сообщения о совершенном преступлении, умышленно отказались от реализации полномочий, предоставленных им действующим законодательством, а также не приняли никаких должных мер по пресечению противоправных действий в отношении заявительницы, выразившихся в попытке завладеть принадлежащими ей денежными средствами под угрозой применения насилия», – говорится в сообщении СКР.

После этого Ромашкин и Шакиров покинули помещение ресторана, умышленно проигнорировав возложенные на них обязанности, а Зиннатулин, оставшийся в помещении заведения, продолжил умышленно игнорировать факт совершения противоправных действий в отношении заявительницы.

«Спустя некоторое время этим же вечером на улице, вблизи данного ресторана, словесная перепалка между группой лиц переросла в драку со стрельбой, в результате которой погибло двое мужчин, а также восемь человек получили ранения», – отметили в СКР.

В рамках дела проведены медицинские, лингвистические и фоноскопические судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами по делу подтверждают обоснованность предъявленного обвинения.

Приговором суда Шакирову назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, Ромашкину – в виде 4 лет лишения свободы и Зиннатулину – в виде 2 лет лишения свободы.

Как известно, перестрелка на Рочдельской улице произошла 14 декабря 2015 года, после чего последовала череда громкий разоблачений. В инциденте, по версии правоохранительных органов, участвовал, в том числе, криминальный авторитет Захарий Калашов, известный под кличкой Шакро Молодой и требовал у собственницы ресторана 8 млн рублей, угрожая применением физической расправы над ней и членами семьи.

В деле Шакро оказались замешаны высокопоставленные офицеры Следственного комитета РФ, в том числе глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника столичного главка Денис Никандров, которые подозреваются в получении взятки в особо крупном размере для «отмазки» Шакро Молодого.

Ранее сегодня Генпрокуратура сообщила, что уголовное дело против Максименко с утвержденным обвинительным заключение направлено в Московский городской суд. Согласно материалам расследования, ему вменяется два эпизода получения взятки. Один из них, как сообщалось в прессе, связан с событиями на Рочдельской улице и сговором с Калашовым на $500 тысяч за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являющегося одним из участников перестрелки у ресторана.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.17

Путин признал главной проблемой России бедность. / Туроператор «Сто морей» заявил о своем закрытии. / «От улыбки станет всем светлей»… умер автор легендарных детских песен. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»