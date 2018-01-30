Подмосковье чихает: в пяти районах эпидемия ОРВИ

В пяти муниципальных образованиях Московской области зафиксирована эпидемия заболеваемости ОРВИ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», хуже всего ситуация в Солнечногорском районе, где эпидпорог превышен на 22,1%, и в Реутове (+20,2%).

Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, эпидимиологический порог также превышен в Пушкинском районе на 17,7%, в Наро-Фоминском – на 16,4% и в Мытищах – на 7,9%.

В возрастной группе от 0 до 2-х лет превышение пороговых уровней отмечено также в пяти муниципальных образованиях: в Солнечногорском районе – на 29,8%, в Серебряных Прудах – на 13,7%, а также в Жуковском – на 12,1%, Реутове – на 11,8% и Серпуховском районе – на 9,8%.

Среди детей от 3-х до 6-ти лет превышение эпидпорога зафиксировано в Солнечногорском районе на 62,2%, в Истринском – на 18,1%, в Пушкинском – на 8,5%, в Наро-Фоминском районе на 6,6%, а Реутове – на 2,3%. Среди детей от 7-ми до 14-ти лет пороговый уровень зашкаливает в Солнечногорском районе на 32,8%, а в возрастной группе от 15 лет и старше – в Наро-Фоминском районе на 47,7%.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ закрыто 11 групп в 10 дошкольных учреждений – в Серпуховском и Ногинском районах, а также в Ивантеевке, Подольске и Электрогорске.

Всего в период с 20 по 26 января на территории Московской области зарегистрировано 45275 случаев ОРВИ и 2 случая гриппа. Среди совокупного населения региона заболеваемость ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 18,2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

Благополучно забытый антибиотик поборол «неуязвимую» супербактерию. / Обидно ведь! Путин отшутился на невключение в «кремлевский доклад». И серьезно – ответа пока не будет. / Русский ответ на санкции: пора валить обратно. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»