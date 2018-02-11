Авиакатастрофа в Подмосковье: разбился пассажирский самолет, на борту был 71 человек

Сегодня в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Домодедово» в Орск. По предварительным данным, которые приводят информагенства, на борту Ан-148 находился 71 человек.

Предположительно самолет пропал с радаров сразу после вылета. Позже «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что самолет разбился в районе деревни Аргуново в Раменском районе Московской области, где очевидцы заметили падающий горящий лайнер.

«Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», – сказал источник агентства.

Источники РИА «Новости» подтвердили, что упавший самолет нашли с воздуха в поле в Раменском районе. «Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», – сказал источник агентства в экстренных службах.

Очевидцы видели падение горящего самолета в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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