Авиакатастрофа в Подмосковье: выживших нет

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения в Подмосковье самолета «Саратовских авиалиний», на борту которого, по предварительным данным, находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Как сообщила пресс-служба ведомства, расследование будет вестись в рамках ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследование уголовного дела Главному управлению по расследованию особо важных дел СК РФ.

«К настоящему времени сформирована и направлена на место происшествия следственная группа, которую возглавил следователь при председателе СК России, на месте работают криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф. Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

К месту крушения в Раменском районе медицинские работники и специалисты МЧС были вынуждены добираться пешком. Как сообщил «Интерфаксу» министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, первый вызов поступил в службу скорой помощи в 14:40. Машина приехала через 10 минут.

Предположительно самолет пропал с радаров сразу после вылета. Позже «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что самолет разбился в районе деревни Аргуново в Раменском районе Московской области, где очевидцы заметили падающий горящий лайнер.

«Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», – сказал источник агентства.

Источники РИА «Новости» подтвердили, что упавший самолет нашли с воздуха в поле в Раменском районе.

По информации портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, скорость Ан-148 после 14:26 мск начала резко снижаться. Судно находилось на высоте около двух километров.

Предполагается, что поисковая операция будет вестись круглосуточно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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