Авиакатастрофа в Подмосковье: появилось видео крушения

В Интернете опубликовано видео, на котором запечатлен момент крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», который накануне потерпел катастрофу в Московской области. На кадрах видно, что в небе произошел взрыв, после чего на землю упали горящие обломки.

В комментарии к видео отмечается, что эти кадры зафиксировала камера наблюдения, установленная на одном из частных домов.

Как сообщал «Новый День», накануне самолет Ан-148 вылетел в Орск из аэропорта «Домодедово» в 14:24, однако уже в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла.

В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. В настоящее время МЧС проводит поисковую операцию. Обломки разбившегося самолета разбросаны на площади 30 гектаров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров. Следователи намерены проверить все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные причины случившегося.

К настоящему времени обнаружен только один из двух бортовых самописцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.18

В правительстве РФ задумались о плавающем графике школьных каникул. / Россия получила вторую олимпийскую медаль, благодаря фигуристам. / В словацком городе на границе с Украиной и Венгрией объявлена эпидемия сифилиса. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»