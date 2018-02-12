Авиакатастрофа в Подмосковье: самолет взорвался после падения

Стали известны новые подробности крушения в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148, в результате которого накануне погиб 71 человек. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, после изучения обломков сделан вывод, лайнер в момент падения находился в целостности, без возгорания, взрыв возник после его падения.

В то же время в ведомстве уточнили, что пока на месте происшествия удалось обнаружить только параметрический самописец. Поиски речевого самописца, об обнаружении которого сообщали в МЧС, продолжаются.

В СКР заверили, что в ходе предварительного следствия будут проверены все версии, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения.

В настоящее время следственная группа, которая состоит из более чем из ста сотрудников СКР, продолжает работать одновременно в нескольких регионах.

Организовано проведение обысков и изъятие документов в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии». В аэропортах произведены выемки документации по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медицинскому осмотру членов экипажа.

Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы.

Учитывая обширную территорию, которую предстоит осмотреть на месте ЧП, работа следователей займет не одни сутки, но, как ранее заверил глава СКР Александр Бастрыкин, работа будет продолжаться в непрерывном режиме, пока не будет полностью завершен осмотр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.18

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