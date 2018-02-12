«Черные ящики» разбившегося Ан-148 найдены, но сильно повреждены

В Подмосковье найдены два бортовых самописца разбившегося самолета Ан-148. Однако оба «черных ящика» сильно повреждены. В Межгосударственном авиационном комитете поясняли, что оценить их состояние можно будет только после вскрытия, передает РИА «Новости».

В ближайшее время самописцы доставят в МАК.

Между тем, по данным «Интерфакса», обнаруженный в километре от падения самолета второй – голосовой самописец – визуально находится в удовлетворительном состоянии. Об этом изданию сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Как сообщал «Новый День», 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел в Орск из аэропорта «Домодедово» в 14:24, но уже в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был такой сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. По предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падение на землю, в воздухе лайнер не был поврежден.

В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По данным МЧС, 35 пассажиров разбившегося самолета были жителями Оренбургской области, 10 – из Москвы, четверо – из Саратова и по два человека из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Еще по одному пассажиру из Удмуртии, Мордовии, Алтая, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также Астрахани, Казани, Новосибирска, Нижневартовск, Норильска, Перми, Рязани, Сочи и Тамбова. В числе жертв – двое иностранных граждан из Швейцарии и Азербайджана, а также трое детей.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.02.18

В Кремле отвергли обвинения Родченкова и усомнились в его психическом здоровье. / Испугались «Кремлевского доклада». В Россию вернулись сотни миллионов долларов. / Денег самого богатого россиянина хватит, чтобы содержать страну в течение двух недель. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»