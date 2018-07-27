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Пятница, 27 июля 2018, 16:04 мск

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Пятничное ненастье: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие часы в московском регионе местами пройдут сильный ливень и грозы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

По оценке синоптиков Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ненастье может продлиться до 22:00 мск.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные в столичном регионе сохранится жаркая погода, но местами также не обойдется без дождей. С пятницы по воскресенье значения средней суточной температуры воздуха превысят норму на 4-5°. Температура воды в реках региона 20-23°, и за эти дни станет еще немного теплее. Ночами ожидается до 22°, днем – до 28 – 31°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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