Пятничное ненастье: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие часы в московском регионе местами пройдут сильный ливень и грозы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

По оценке синоптиков Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ненастье может продлиться до 22:00 мск.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные в столичном регионе сохранится жаркая погода, но местами также не обойдется без дождей. С пятницы по воскресенье значения средней суточной температуры воздуха превысят норму на 4-5°. Температура воды в реках региона 20-23°, и за эти дни станет еще немного теплее. Ночами ожидается до 22°, днем – до 28 – 31°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.07.18

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