Как и ожидалось: в России ускорилась инфляция

Правительство Дмитрия Медведева в новом «старом» составе добилось ускорения инфляции, во многом благодаря росту цен на бензин и продолжающемуся увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В целом, в июле индекс потребительских цен Росстат оценил в 2,5% по сравнению с прошлогодним периодом, но ЖКУ в некоторых регионах подорожали на 11%.

Согласно докладу Росстата, по итогам января-июля рост потребительских цен составил 2,4%, как и годом ранее. При этом в 12 регионах прирост инфляции составил 0,5%. Хуже всего с ценообразованием дела обстоят в Кировской и Томской областях – там рост составил 0,9% и 0,8% соответственно. В Москве рост потребительских цен за месяц Росстат оценил в 0,2%, с начала года -2,7%, в Санкт-Петербурге – 0,3%, с начала года – 2,7%.

Отмечается, что четвертый месяц подряд заметно растут цены на газовое моторное топливо, которое в июле стало дороже на 5,2%, хотя стоимость бензина снизилась на 0,2%.

Накануне нового учебного года зафиксирован рост цен на товары для школьников на 0,5-0,8%: ранцы и рюкзаки, альбомы для рисования, отдельные виды одежды.

Среди продовольственных товаров заметно подорожало пшено – на 4,8%. Рост цен на него отмечался в большинстве регионов. При этом в Татарстане и Пензенской области крупа стала дороже сразу на 15,8% и 14,1% соответственно.

Наравне с этим, Росстат отметил, что в июле увеличились тарифы практически на все виды коммунальных услуг. Водоотведение подорожало на 5,4%, холодная вода на 4,8%, горячая– на 4,1%, электроэнергия – на 3,9%, отопление – на 3,8%, газоснабжение – на 2,8%.

«Жилищные услуги более всего подорожали в Кировской области – на 10,9%, Вологодской и Кемеровской областях – на 8,8% и 7,5% соответственно. Наибольший прирост тарифов на коммунальные услуги отмечался в Чеченской Республике – на 10,3%, Республике Крым – на 9,2% и Новгородской области – на 7,9%», – отмечается в докладе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.18

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