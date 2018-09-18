Борец с геями и абортами Елена Мизулина останется в Совете Федерации еще на 5 лет

Губернатор Омской области Александр Бурков, избранный 9 сентября, наделил полномочиями члена Совета Федерации от исполнительной власти Елену Мизулину, которая уже занимала этот пост с 2015 года.

Как говорится в указе Буркова, размещенном на официальном портале правовой информации, Мизулина наделяется сенаторскими полномочиями на весь срок его работы губернатором, то есть на пять лет.

Напомним, сенатор Елена Мизулина запомнилась многими заявлениями, вызвавшими неоднозначную реакцию в обществе. Например, в прошлом году она назвала «опасной тенденцией» появление в ряде российских школ «уроков по борьбе с коррупцией». По ее словам, ученикам показывают рейтинги стран, где они расположены в порядке эффективности противодействию коррупции, и Россия «находится далеко не на первых местах». Мизулина отметила, что навязывание борьбы с коррупцией в школах – «это очень опасная тенденция», и подобные уроки, по ее мнению, не имеют отношения к патриотизму.

Также Мизулина известна своей борьбой с «опасными» интернет-сайтами. Весной 2017 года она со спорным заявлением о связи бесплодия и порнозависимости в ходе форума безопасного интернета. Политик, ссылаясь на результаты исследований, утверждает, что треть детей, пристрастившихся к просмотру порнографии в Сети, вырастая, страдают бесплодием. При этом Мизулина не сообщила, кто проводил эти исследования.

Ранее Мизулина выступала за ограничение права женщин на аборт, запрет гей-пропаганды среди несовершеннолетних, требовала возбудить уголовное дело на гей-активиста Николая Алексеева. Кроме того, она активно выступала в поддержку «закона Димы Яковлева» о запрете усыновления российских детей американцами.

Омск, Москва, служба информации

Омск, Москва. Другие новости 18.09.18

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